محافظ المركزي يُشارك في اجتماعات النقد الدولي بمراكش

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وفريقه المرافق له، ‏في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي التي عقدت، اليوم الجمعة، بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن الكبير ناقش مع رئيس البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي، ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء بصندوق النقد والبنك الدوليين، الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية وأثرها على اقتصادات الدول المتقدمة والنامية، والإجراءات المطلوبة للحد من مستوى الفقر.

وتطرقت المناقشات إلى أحداث التنمية المستدامة في دول القارة الافريقية، وإعطاء دور أكبر لدول القارة في تمثيلها في المؤسسات الدولية و صندوق النقد الدولي بالأخص.

كما تم الاتفاق على دعم جهود التنسيق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إقرار سياسات اقتصادية ومالية تحافظ على الاستقرار المالي والنقدي.