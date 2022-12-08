محافظ المركزي يُشارك في اجتماع النقد العربي

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والفريق المرافق له، اليوم الأربعاء، في أعمال الاجتماع 39 للجنة العربية للرقابة المصرفية وصندوق النقد العربي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية وبنك التسويات الدولي ومحافظي البنوك المركزية العربية، في العاصمة الإماراتية.

وناقش الكبير خلال الاجتماع، قضايا الاستقرار المالي ومخاطر القطاع المصرفي والمالي، والفرص والتحديات لرقمنة النظام المالي، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي.

هذا وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، من أهمها الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر ذلك من واقع تجربة كل من سلطة النقد الفلسطينية وبنك المغرب، والاحتيال المالي ودور البنوك المركزية في حماية العملاء من واقع تجربة البنك المركزي السعودي، والرقابة والإشراف على شركات التقنيات المالية الحديثة من واقع تجربة البنك المركزي المصري، إضافة إلى تجربة البنك المركزي العُماني في تطبيق إختبارات الضغط الجزئية.

كما يتضمن برنامج الاجتماع، مناقشة شروط ومحددات تملك البنوك للأسهم وللحصص في رؤوس أموال الشركات من واقع تجربة البنك المركزي الأردني، والتعليمات الناظمة لضوابط شغل المناصب القيادية من واقع تجربة البنك المركزي العراقي. كذلك سيستمع أعضاء اللجنة إلى عرض من صندوق النقد الدولي حول الرقابة المصرفية المبنية على المخاطر.