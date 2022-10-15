محافظ المركزي يُشارك في اجتماع بواشنطن حول الأزمة المالية العالمية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في الاجتماع السنوي للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية IMFC، الذي عُقِد أمس الجمعة، مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، فقد ناقش الكبير مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وبحضور محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات الدولية، تجارب الدول للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وآفاق الاقتصاد العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتسارع ارتفاع معدلات التضخم.

كما تطرق الاجتماع إلى دور البنوك المركزية في التخفيف من حدة الأزمة وإحداث التكامل بين السياسات النقدية والمالية.