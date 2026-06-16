محافظ المركزي يُعلن إطلاق خدمة بطاقات «الفيزا» الدولية بالعملة الأجنبية

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، عن حزمة من المؤشرات الرقمية والإنجازات غير المسبوقة التي حققها قطاع الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي في البلاد خلال العام الجاري، مؤكداً تسجيل قفزات قياسية في حجم العمليات والخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب إطلاق تقنيات وخدمات دولية ومحلية تُطرح لأول مرة في السوق الليبي.

وأعلن ناجي عيسى في كلمة خلال فعاليات افتتاح معرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتحول الرقمي “إيبيكس” 2026، أن عدد عمليات الدفع الإلكتروني بلغ خلال عام 2026 نحو 25 مليون عملية، بإجمالي قيمة تقارب 260 مليار دينار ليبي، وذلك مقارنة بـ64 مليار دينار فقط جرى تسجيلها خلال عام 2025، مما يعكس طفرة هائلة في ثقة واستخدام المواطنين للمنظومات الرقمية.

وفي السياق ذاته، أفاد بأن عدد البطاقات المصرفية المصدرة حتى الآن وصل إلى نحو 5 ملايين بطاقة، وهو ما يعادل قرابة 90% من إجمالي عدد سكان ليبيا.

وعلى صعيد البنية التحتية للمدفوعات، أشار عيسى إلى ارتفاع عدد نقاط البيع الإلكترونية (POS) إلى نحو 200 ألف نقطة بيع خلال عام 2026، مقارنة بـ150 ألف نقطة في عام 2025، و70 ألف نقطة في عام 2024.

وأضاف أن قيمة العمليات المنفذة عبر نقاط البيع هذه بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 نحو 25 مليار دينار، وسط توقعات رسمية بوصولها إلى 80 مليار دينار بنهاية العام الجاري، وذلك مقارنة بـ20 مليار دينار خلال عام 2025 كاملاً.

أما فيما يتعلق بالمحافظ الإلكترونية، فقد أوضح أن عدد المشتركين فيها بلغ نحو 1.97 مليون مشترك خلال عام 2026، فيما بلغت قيمة عمليات الدفع باستخدام هذه المحافظ نحو 170 مليون دينار خلال نفس العام.

وأكد ناجي عيسى أن معدل الشمول المالي في ليبيا تجاوز حاجز الـ80% خلال فترة زمنية قياسية، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على التحول المتسارع نحو القنوات المالية الرسمية، وتراجع الاعتماد على النقد الورقي (الكاش) في المعاملات اليومية.

وفي مسار تأمين هذه الطفرة الرقمية، أقر عيسى بأن القطاع المالي واجه خلال الفترة الماضية تحديات سيبرانية متقدمة استهدفت بعض الأنظمة والخدمات التقنية، مطمئناً الجمهور بأنه قد تم احتواؤها بالكامل واستعادة كافة الخدمات الحيوية في وقت قياسي، بفضل الجاهزية الفنية العالية وخطط الاستجابة السريعة للطوارئ والحوادث.

وفي خطوة استراتيجية نحو الانفتاح المالي العالمي، أعلن المحافظ عن إطلاق خدمة بطاقات “فيزا” الدولية بالعملة الأجنبية عبر شبكة نقاط البيع المحلية لشركة “معاملات” للخدمات المالية، مشيراً إلى أن هذه الخدمة ستتيح لحاملي بطاقات “فيزا” من مختلف أنحاء العالم إمكانية الدفع المباشر والسلس لدى التجار والأنشطة التجارية داخل ليبيا.

كما أعلن عيسى عن إطلاق تقنية (Soft POS) لأول مرة في ليبيا، والتي تتيح بشكل مبتكر تحويل الهواتف الذكية العاملة بنظام “أندرويد” والداعمة لتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) إلى نقاط قبول إلكترونية معتمدة، دون الحاجة إلى تكبد تكاليف أجهزة نقاط البيع التقليدية.

واختتم ناجي عيسى كلمته موضحاً أن تقنية (Soft POS) ستُمكن بالدرجة الأولى أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رواد الأعمال، من قبول المدفوعات الإلكترونية بكل سهولة وكفاءة وبتكلفة أقل، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في توسيع نطاق المدفوعات الرقمية على نطاق واسع، وتسريع وتيرة التحول الشامل نحو اقتصاد وطني ذكي وأقل اعتماداً على العملة الورقية.