محافظ المصرف المركزي يستلم مهامه رسمياً

استلم المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي ناجي بلقاسم عيسى، مهامه رسميا بمقر المصرف في طرابلس، من المحافظ المكلف عبد الفتاح عبد الغفار.

يذكر أنه في 26 سبتمبر الفائت، اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، ونص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ.

وأمس، أدى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي بلقاسم عيسى ونائب المحافظ مرعي البرعصي اليمين القانونية أمام مجلس النواب خلال جلسة أمس الثلاثاء، ليباشرا مهام عملهما عقب نيلهم الثقة من مجلس النواب.

وكان وصل نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “مرعي البرعصي”، برفقة وفد من مدراء الإدارات، إلى العاصمة طرابلس اليوم.