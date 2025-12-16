محافظ ليبيا يناقش التحديات التي تواجه عمليات نقل السيولة بين المناطق

التقى ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، صباح اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، مع اللواء فوزي غيث، رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت، لمناقشة أبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه الهيئة في عمليات نقل العملة بين المناطق، بحضور عدد من الإدارات المختصة.

واستعرض رئيس الهيئة خلال اللقاء مجموعة من المشاكل والمعوقات التي تعيق عمليات نقل العملة، وما يترتب عليها من آثار سلبية، وأبرزها عدم وصول السيولة المالية إلى فروع المصارف التجارية في الوقت المحدد، وفق خطة مصرف ليبيا المركزي.

من جانبه، استمع المحافظ إلى هذه الملاحظات، مؤكدًا على أهمية دور هيئة أمن المرافق والمنشآت في حماية المنشآت الحيوية وضمان انسيابية العمل المالي، ومشدداً على ضرورة إيجاد حلول عملية ومستدامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية، مثل إدارة الرقابة على المصارف والنقد، وإدارة الإصدار، وإدارة الشؤون الإدارية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون عوائق.