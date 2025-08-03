محافظ المركزي يعقد اجتماعاً مع شركات الصرافة لتنظيم سوق «النقد الأجنبي»

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، اجتماعا موسعاً مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بمزاولة نشاط الصرافة، بمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات المعنية بالمصرف.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات المالية وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية التزام جميع الشركات والمكاتب المرخصة بالضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، لضمان الشفافية والاستقرار في التعاملات المالية، مشدداً على أن النشاط الذي تم الترخيص له يمثل ركيزة أساسية في محاربة السوق الموازي وتنظيم تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن عدة إجراءات مساندة.

كما استمع المحافظ إلى ملاحظات ومداخلات عدد من ممثلي الشركات والمكاتب، وناقش معهم التحديات التي تواجههم، مؤكداً استعداد المصرف المركزي للتعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم هذا النشاط الاقتصادي الهام.