محاكمة 20 سعودياً في تركيا بتهمة قتل خاشقجي

شرع القضاء التركي، اليوم الجمعة، في محاكمة عشرين متهماً سعودياً في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.

وشهدت محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي في اسطنبول انعقدا جلسة المحاكمة الأولى، بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل الماضي.

وكان من بين الحضور، خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز بصفة “المشتكي”، ومحاميها، فيما تغيب المتهمون الفارون العشرون، الصادرة بحقهم مذكرة إلقاء قبض.

وبدأت الجلسة بقراءة لائحة الاتهام المختصرة، واستمرت بالاستماع إلى أقوال المشتكية خديجة جنكيز.

فيما قدمت النيابة العامة في اسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة بحق المتهمين السعوديين الصادر بحقهم قرار توقيف بقضية قتل خاشقجي.

وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة “القتيل” وخطيبته خديجة جنكيز بصفة “المشتكي”، وطلبها الحكم المؤبد بحق نائب مدير جهاز الاستخبارات السعودي السابق، أحمد بن محمد العسيري، والمستشار في الديوان الملكي السعودي سابقا، سعود القحطاني، بتهمة “التحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

كما تطالب اللائحة بعقوبة السجن المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة “القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

وتشير اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية.

وأكدت أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة.

ولفتت النيابة التركية إلى إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص السعوديين الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية “الإنتربول” والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.