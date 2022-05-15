محامي «القذافي»: تصريح «نورلاند» صادم.. والغرب عرقل الانتخابات

انتقد محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزائدي تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند حول موكله، واصفا إياها بالصادمة.

وقال محامي القذافي الابن، خالد الزائدي، في تصريح خاص لـ”عربي21″ إنّ مثل هذه التصريحات من مسؤول أمريكي كبير مثل السفير نورلاند ضد المرشح الرئاسي سيف القذافي سببت صدمة كبيرة ومفاجأة، فلم نتوقع أن يتدخل سفراء أجانب في عملية انتخابية بهذه الطريقة السافرة.

وأوضح مازائدي أنّ هذه التصريحات وما سبقها من مواقف تؤكد أن السفير الأمريكي ومعه آخرون كانوا يريدون أن تكون الانتخابات ونتائجها على مقاس أشخاص بعينهم.

وكشف الزائدي، أنّه تتوافر لديه أدلة ومعلومات تثبت أن السفير الأمريكي نورلاند، وكذلك السفيرة البريطانية في ليبيا كان لهما دور في إيقاف العملية الانتخابية وتعطيلها بسبب قبول ترشح سيف الإسلام لخوض انتخابات الرئاسة”.

وأضاف الزائدي أنّه بل تأكد لهم أنّ نورلاند ومعه السفيرة البريطانية أوقفا نشر القوائم النهائية للمترشحين خاصة الرئاسية بعدما تجاوز موكلي كل العراقيل القانونية والطعون.

وقال الزائدي إنّه كان يتوقع أن يكون لأمريكا وبعض دول مجلس الأمن دور إيجابي في دعم الانتخابات ودعم الاستقرار ودعم حكومة منتخبة من الشعب الليبي، إلا أن هذه التصريحات ومعها المواقف تشير إلى عكس ذلك.

وكان السفير الأمريكي لدى طرابلس قد هاجم سيف القذافي ووصف دخوله السباق الانتخابي بأنه قنبلة داخل غرفة وأن كل شي تدمر، مشيرا إلى أن القذافي الابن صدرت مذكرة توقيف ضده من محكمة الجنايات الدولية.