محامي «القذافي» ينفي مانشرته جون أفريك عن إفراج وشيك لـ «هانيبال القذافي»

قال محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزايدي إنّ ما أوردته مجلة جون أفريك الفرنسية حول وجود مفاوضات سرية لإطلاق سراح هانيبال القذافي المحتجز في لبنان منذ سنوات عار عن الصحة.

وأوضح الزايدي في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أنّ ما أوردته المجلة الفرنسية غير صحيح، حيث أنّ العراقية سهى البدري ليست ضمن فريق عمل سيف الإسلام القذافي وبالتالي فهي لا تحمل صفة مستشارة ولا غيرها وفق تعبيره.

وأضاف محامي سيف الإسلام القذافي أنّه ليس هناك أي تفاهم أو صفقة لإطلاق سراح هانيبال القدافي، مؤكدا أنّه لا يزال رهن ما سماه الاعتقال التعسفي المميت ولا توجد أية مؤشرات لإطلاق سراحه أو عرضه على القضاء اللبناني.

وكانت مجلة جون أفريك قد نقلت مؤخرا عن الفرنسية-العراقية سهى البدري، قولها إن إطلاق سراح هانيبال القذافي المعتقل في لبنان وشيك، وذلك بعد دفع كفالة تقدر بـ150 ألف دولار للسلطات اللبنانية على أن يبقى هناك إلى حين محاكمته.