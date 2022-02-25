محامي ضحايا الأسر الليبي يطالب القضاء الأمريكي بفتح ملف جرائم حفتر

طلب محامي ضحايا الأسر الليبية عن عائلة علي حمزة الذين قتلتهم مليشيات حفتر في مجزرة قنفودة عام 2017، مارك زيد وفريقه، فتح ملف مقاضاة خليفة حفتر.

وقال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش إنّ المحامي طالب القاضية الأمريكية ليوني بيرنكما بالإسراع في إرجاع حق المتظلمين للقصاص من المجرمين.

وشدّد عميش أنّ مطالبة المحامي هي عادلة باستئناف محاكمة مرتكب الجرائم المروعة في حق أبناء وأسر ليبيا المظلومين والذين لم يتحصلوا على حق الدفاع عن أنفسهم في المحاكم الليبية.

وذكر عميش أنّ طلب المحامي يستند علي واقع الفشل في إجراء الانتخابات في موعدها السابق وعدم وجود أي تاريخ دقيق لتحديد أي انتخابات، وهي الأعذار التي استندت عليها القاضية بيرنكما لتجميد مؤقت لمسار المحكمة حتى تنتهي الانتخابات ولا تكون هنالك تداعيات سياسية على المسار القضائي

وأشار رئيس التحالف الليبي الأمريكي إلى وجود طلبات مشابهة للضغط على القاضية من جميع الأطراف لاستئناف المحاكمات ضد المواطن الأمريكي خليفة حفتر؛ لارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان في ليبيا على مدار سنوات.