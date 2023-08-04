محامي عائلة الصدر: كتاب النائب العام الليبي به مغالطات

قال وكيل عائلة الإمام موسى الصدر المحامي شادي حسين إنّ كتاب النائب العام الليبي الصديق الصور، يتضمن مغالطات مستغربة ومغلوطة.

وأوضح حسين أنّ لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيْه عام 2016 تسلمت ملفا من آلاف الوثائق التي تثبت تورط هانيبال القذافي بجرائم إبادة جماعية حسب ادعاء النيابة العامة الليبية عليه.

وتابع حسين أنّ هناك مذكرة تفاهم موقعة بين لبنان وليبيا عام 2014 بخصوص التعاون القضائي في قضية إخفاء الإمام وأخويه ومن غير المقبول تجاهل النائب العام لهذا الالتزام القانوني الدولي الذي لم ينفذ منه ما يستحق.

وتابع حسين أنّه قد توقف فجأة التواصل مع الجانب اللبناني، داعيا السلطات الرسمية الليبية إلى وضع الأمور في نصابها والدفع والتوجيه باتجاه القيام بواجبها في قضية إخفاء الإمام الصدر وأخويه حتى إعادتهم سالمين.