محامي «عبد المنعم المريمي» يكشف تفاصيل حادث السقوط وينفي شائعات الاعتداء

نفى محامي عبدالمنعم المريمي، محمد الفروجي، صحة ما يُتداول من شائعات ومزاعم بشأن تعرض موكله لاعتداء أدى إلى وفاته، مؤكدًا أن الوقائع موثقة ومسجلة، ولا تمت لما يُشاع بصلة.

وأوضح الفروجي، في تصريح نُشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن موكله تم إخلاء سبيله من قبل مكتب النائب العام، وأثناء خروجه من المبنى، وبعد تحيته لعناصر الأمن، أقدم بشكل مفاجئ على القفز من بئر السلم في الطابق الثالث، ما تسبب في إصابته بجروح بالغة.

وأشار إلى أنه اطّلع شخصيًا على تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت الحادثة بشكل واضح، مؤكدًا أن الحادث كان نتيجة تصرف مفاجئ من المريمي نفسه، دون وجود أي اعتداء أو تدخل من أطراف خارجية.

وذكر أن عبدالمنعم المريمي نُقل لاحقًا إلى مصحة الخليل، حيث توفي متأثرًا بإصابته بنزيف حاد في الدماغ.

ويأتي هذا التوضيح من الدفاع في ظل تزايد تداول روايات متضاربة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شدد المحامي على أن الحقائق ثابتة في التسجيلات والوثائق الرسمية، داعيًا إلى تحري الدقة وتجنّب نشر الأخبار المغلوطة.