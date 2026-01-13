محامي مادورو يؤكد تمسك الرئيس بـ«الثبات» حتى النهاية

أكد محامي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نقلاً عن السفير الروسي في كاراكاس سيرغي ميليك باغداساروف، أن مادورو محتجز في ظروف سجن طبيعية مقبولة ولم يبدِ أي شكوى بشأنها.

وأشار المحامي إلى أن الرئيس مادورو لا يزال متمسكًا بعزمه على الثبات والصمود حتى النهاية، معلنًا نفسه كأسير حرب، وذلك بعد العملية العسكرية الأمريكية الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة في الثالث من يناير، وأسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيحاكمان بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات وتهديد الأمن الأمريكي، بينما أنكر مادورو وزوجته جميع التهم الموجهة إليهما خلال جلسة الاستماع في محكمة نيويورك.

وأكد السفير الروسي أن مادورو أبدى صمودًا واضحًا في مواجهة الوضع الحالي، مشددًا على التزامه بدوره كرئيس فنزويلي رغم اعتقاله، في رسالة تشير إلى رفضه الاستسلام للضغوط الأمريكية.

وفي سياق متصل، كشف مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2025، ستلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس المقبل، وسط جدل واسع حول دورها في مستقبل فنزويلا.

وتأتي الزيارة بعد الضربة العسكرية الأمريكية في فنزويلا، والتي أدت إلى اعتقال مادورو وتولي نائبته ديلسي رودريغيز زمام الأمور كرئيسة مؤقتة للبلاد، وأعرب ترامب سابقًا عن شكوكه حول قدرة ماتشادو على قيادة البلاد، لكنه أشار إلى أن لقاءها قد يشمل بعض الجوانب السياسية التي قد تؤثر على الوضع في كاراكاس.

وأوضحت وسائل الإعلام أن ماتشادو اقترحت منح جائزتها للرئيس ترامب، وهو ما وصفه الأخير بأنه شرف له، رغم تأكيد معهد نوبل النرويجي على أن الجائزة لا يمكن نقلها قانونيًا من شخص إلى آخر.

وأكد ترامب في تصريحات لاحقة أنه سيتحدث مع ماتشادو حول دورها المحتمل، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية الراهنة في فنزويلا بعد الفراغ السياسي الناتج عن اعتقال مادورو.