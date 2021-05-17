محاولات تسلل من لبنان والأردن إلى إسرائيل

أفاد المحلل العسكري في موقع “والا” الإسرائيلي، أمير بوخبوط، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد ليلا اقتراب عدد من اللبنانيين من السياج الفاصل فأطلق النار لإبعادهم.

وأشار بوخبوط إلى أن الجيش الإسرائيلي اكتشف أن جزءا من السياج الفاصل تعرض للقص.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفاد موقع “روتر نت” الإسرائيلي عن تخوف من “تسلل ثلاثة أردنيين إلى مستوطنة بيت يوسف القريبة من بيسان”.

وفي وقت لاحق، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الاثنين، بأن السلطات الإسرائيلية دعت المستوطنين في منطقة وادي الينابيع إلى البقاء في منازلهم إثر الاشتباه بحدوث تسلل على الحدود الأردنية.

وأشارت تقارير أولية إلى الاشتباه في حدوث تسلل بقرية روبين في منطقة وادي الينابيع في غور الأردن، حيث كشفت عمليات المسح عن آثار ثلاثة أشخاص عبروا الحدود، فضلا عن اختراق في السياج.