محاولة إشعال الشرق الأوسط.. اتهامات من البيت الداخلي الإسرائيلي لـ «نتنياهو»

أرجع رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، توتر الأوضاع بالمسجد الأقصى، إلى عدم تحمل حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية، متهما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمحاولة إشعال الشرق الأوسط.

جاء ذلك في لقاء بثته الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح الأحد، على خلفية تزايد التوترات بالمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة في ظل اقتحامه لمرات من قبل قوات الاحتلال التي يتولى بن غفير توجيهها بموجب صلاحيات منصبه.

وقال لابيد إنّ هذا ما يحدث عندما تعْهد بالمكان إلى أكثر الرجال تطرفا في إسرائيل، مضيفا: «مهرج التيك توك يريد فقط أن يشعل الشرق الأوسط».

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة باحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات أفواج من المستوطنين.

وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة وباب السلسلة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وسط هتافات «الله أكبر» من المصلين والمعتكفين للتعبير عن اعتراضهم على الاقتحامات.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.