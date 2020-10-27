محاولة إنقاذ سفينة شحن مصرية علقت داخل ميناء طرابلس

أفادت مصادر إعلامية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السلطات في ميناء طرابلس البحري تحاول إنقاذ سفينة شحن مصرية على متنها 16 بحارا علقت داخل الميناء نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقال مدير ميناء طرابلس البحري مصباح الحبيبي في تصريح لقناة “ليبيا لأحرار”، إن السفينة “ليتي حلوم” علقت في الحاجز الإسمنتي البحري ووضعها غير جيد بسبب العاصفة.

وفي وقت سابق من اليوم، ضربت عاصفة قوية في ميناء طرابلس البحري أدت إلى أضرار منها سقوط حاويات في الساحات وكذلك حاويات فارغة في حوض الميناء أثناء عملية شحن الحاويات الفارغة بالإضافة إلى تقطع حبال ربط لعدد من السفن الراسية بالميناء.