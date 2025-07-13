محاولة اغتيال مدير أمن بني وليد والمديرية تتعهد بكشف الجناة

أكدت مديرية بني وليد تعرض اللواء عبد السلام سليم، مدير مديرية الأمن، لمحاولة اغتيال آثمة مساء السبت 12 يوليو 2025.

ووقع الحادث عندما كان اللواء يستقل سيارته واعترضته سيارة مسلحة، أقدم ركابها على إطلاق النار عليه مباشرة، قبل أن يلوذوا بالفرار من موقع الحادث.

وباشرت مديرية الأمن في بني وليد تحقيقاتها المكثفة لكشف دوافع الجريمة وتحديد هوية جميع المنفذين، حيث رصدت كاميرات المحلات التجارية ملابسات إطلاق النار، في محاولة يائسة من قبل عناصر إجرامية وإرهابية للنيل من مؤسسات الدولة الأمنية والشرطية.

وتهدف هذه المحاولة إلى إعادة زعزعة استقرار المدينة وإعادتها إلى مربع الاستهداف من الجماعات الإرهابية والإجرامية، التي حاولت في السنوات الماضية تهديد الأمن رغم استقرار بني وليد نسبيًا تحت حماية مؤسستي الشرطة والجيش.

وتؤكد الأجهزة الأمنية عزمها على القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، والحفاظ على أمن المدينة واستقرارها.