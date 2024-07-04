محاولة اغتيال «مليقطة».. محور لقاء «اللافي» بأعيان حي الأندلس والزنتان

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الخميس، ممثلين عن أعيان بلديات حي الأندلس، والزنتان، وعدد من مدن الجبل.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الأعيان قاموا بتقديم توضيح موقفهم من بعض الأحداث الأمنية، والخروقات التي حدتث مؤخراً، ومن بينها محاولة الاغتيال التي تعرض المواطن عبد المجيد مليقطة باستخدام سيارة مفخخة، أثناء خروجه من منزله، في سابقة خطيرة تعيد للأذهان، حقبة الإرهاب وأدواته.

وأكد الأعيان والحكماء، خلال الاجتماع، على ضرورة تقديم المتهمين في هذه القضية للعدالة، مثمنين جهود المجلس الرئاسي، والنائب العام، في معالجة تداعيات هذه الجرائم، مجددين في الوقت نفسه، ثقتهم في القضاء الليبي، من أجل إظهار الحقيقة، ومحاسبة الجناة، مهما كانت صفاتهم.

من جهته أكد اللافي، على ثقته الكبيرة، ودعمه اللامحدود للإجراءات التي اتخذها النائب العام بالخصوص، وكذلك الأجهزة الأمنية المعنية.