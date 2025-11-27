محاولة انقلاب في غينيا بيساو.. اعتقال الرئيس ورئيس الأركان

أعلن رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو، أنه تم اعتقاله في محاولة انقلاب، بحسب صحيفة “بيساو ديلي نيوز”. كما تم اعتقال رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال بياجي نا نتان، ونائبه الجنرال مامادو توريه، ووزير الداخلية بوتشي كاندي.

وأكد إمبالو أنه لم يتعرض لأي عنف خلال هذه العملية، التي قال إنها دُبرت من قبل رئيس أركان الجيش. ومع ذلك، أفادت مصادر محلية بسماع إطلاق نار قرب القصر الرئاسي ومكاتب اللجنة الانتخابية، وانتشار عسكريين على الطرق الرئيسية المؤدية للقصر.

وتأتي هذه التطورات وسط انتظار النتائج الأولية للانتخابات المقررة يوم الخميس، بعد إعلان كل من الرئيس المنتهية ولايته إمبالو والمرشح المعارض فرناندو دياس فوزهما، مما يزيد من احتمالية دخول البلاد في أزمة سياسية جديدة.

وأعربت الأمم المتحدة عن “قلقها العميق” حيال الوضع، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سيادة القانون. وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: “يتابع الأمين العام أنطونيو غوتيريش الوضع بقلق بالغ، ويدعو جميع الأطراف الوطنية إلى التحلي بضبط النفس واحترام القانون”.

وندد الاتحاد الأفريقي بالانقلاب العسكري الذي شهدته غينيا بيساو أمس الأربعاء، مطالبًا بالإفراج “الفوري من دون شروط” عن الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو وجميع المسؤولين المعتقلين.

وأهاب الاتحاد بكافة الأطراف بـ”التزام أكبر قدر من ضبط النفس لتجنب أي تدهور للوضع”، بحسب بيان رسمي نشر على موقعه.

وغينيا بيساو بلد غرب أفريقي شهد منذ استقلاله سلسلة من الانقلابات العسكرية ومحاولات الإطاحة بالحكومة.

والبلاد تمر الآن بمرحلة سياسية حرجة مع الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، حيث أعلن كل من الرئيس المنتهية ولايته والمرشح المعارض فوزه، ما يزيد احتمالية الدخول في أزمة سياسية جديدة تهدد استقرار الدولة واستمرارية المؤسسات.