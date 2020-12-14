محاولة جديدة لدمج «قوات الثوار» في المؤسسات الأمنية

تسعى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، في محاولة جديدة، لدمج قوات الثوار والقوات المساندة في المؤسسات الأمنية.

وفي هذا الشأن، عُقِد اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة دمج القوات المساندة لوزارة الداخلية، بقادة المحاور بالمنطقة الغربية، برئاسة عميد عبدالناصر الطيف وبحضور كامل أعضاء اللجنة.

و يأتي الاجتماع في إطار سعي وزارة الداخلية لدمج قوات الثوار داخل المؤسسة الأمنية، وبناءً على قرار وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بشأن تشكيل لجنة لدمج القوات المساندة لوزارة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطط والآليات لدمج قوات الثوار داخل المؤسسة الأمنية، واستيعابهم من خلال الخطط الموضوعة من أجل تأهيلهم للانخراط في العمل الأمني، وبناء مؤسسة أمنية قوية تهدف إلى حفظ الأمن والحفاظ على هيبة الدولة، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.