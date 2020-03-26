محذرة من وقوع كارثة.. الخارجية تُطالب مجلس الأمن بوقف العدوان

وزارة الخارجية تُطالب مجلس الأمن بوقف عدوان حفتر ومعاقبته. [إدارة الإعلام الخارجي]

حذّر وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، من وقوع كارثة إنسانية مع استمرار قصف عناصر حفتر للمنشآت المدنية والإصلاحية.

جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير اليوم الخميس، إلى مجلس الأمن، طالب من خلالها بوقف العدوان على طرابلس وحماية المدنيين العزل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانتها بشدة لقصف عناصر حفتر لمستشفى الصفوة بمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة طرابلس.

كما طالبت رسالة أخرى من خارجية الوفاق إلى المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، بمعاقبة حفتر لمسؤوليته المباشرة على قصف المستشفيات والأحياء السكنية بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت الخارجية إلى أن الحكومة متوجهة بكل طاقاتها ومجهوداتها لمجابهة فيروس كورونا، بينما يستمر حفتر في قصفه للمدنيين والأحياء السكنية.

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