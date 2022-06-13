محذّرا من الإنهيار.. «اللافي» يدعو المجتمعين في القاهرة لتحمل مسؤولياتهم بشجاعة

حذّر نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي من احتمال انهيار المحادثات الجارية حول المسار الدستوري، وتداعيات ذلك على استقرار ومستقبل البلاد.

ودعا اللافي كل المشاركين في هذه المحادثات إلى تحمل مسؤولياتهم بوطنية عالية ومواقف شجاعة لإنجاز قاعدة دستورية وفتح الطريق نحو إجراء الانتخابات التي عبر الليبيون عن رغبتهم بها في أكثر من مناسبة، مشددا على أنّ أي تخاذل أو عجز سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد وسلامته.

وانطلقت أمس الأحد، الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، لوضع إطار دستوري توافقي وكامل، يساعد على تيسير إجراء انتخابات في البلاد.

وينظر إلى المحادثات المشتركة بين النواب والأعلى للدولة في القاهرة، على أنّها الفرصة الأخيرة، لإنقاذ المسار الدستوري وإعادة ليبيا إلى طريق الانتخابات.