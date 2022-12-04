مرحبا بدعوة «باتيلي».. «الدبيبة» أنا مع إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات

رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ليلة البارحة بدعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى إجراء انتخابات طال انتظارها.

وغرّد الدبيبة عبر تويتر: «أرحب بما صدر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ‎ليبيا عبدالله باتيلي في بيان حث فيه جميع الأطراف المعنية تحقيق ما وصفه الغرض الواحد وهو الذهاب إلى ‎الانتخابات».

والسبت دعا باتيلي الليبيين إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر لإنهاء المأزق الحالي، وأنّ الليبيين يستحقون الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنّه مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، بحسب تعبيره.