محطات الجنوب تستعيد توازنها.. توفر «البنزين والديزل» يعود تدريجياً

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار جهودها في دعم مستودع سبها النفطي بكميات منتظمة من وقودي البنزين والديزل، في إطار معالجة المختنقات المسجلة في المنطقة الجنوبية وتعزيز استقرار الإمدادات.

وأوضحت الشركة أن هذه الإمدادات تهدف إلى رفع المخزون التشغيلي داخل المستودع النفطي، بما ينعكس على تحسين توفر الوقود في محطات التوزيع وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق الجنوب.

وأشارت لقطات ميدانية من عدد من المحطات إلى توفر البنزين والديزل بشكل مستقر، مع تسجيل تحسن تدريجي في حركة التزويد وانحسار الازدحام الذي شهدته بعض المحطات خلال الفترات السابقة.

وأكدت شركة البريقة أن برامج تزويد المحطات بالوقود لا تزال مستمرة بشكل منتظم، ضمن خطة تهدف إلى دعم استقرار الإمدادات وضمان وصول الوقود إلى المواطنين دون انقطاع.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار العمل على معالجة المختنقات بشكل كامل في المنطقة الجنوبية، وصولًا إلى تحقيق انفراج شامل في ملف توزيع الوقود وتحسين سلاسل الإمداد.

خلفية وسياق:

تعاني بعض مناطق الجنوب الليبي بين الحين والآخر من اختناقات في إمدادات الوقود نتيجة تحديات لوجستية وتوزيعية، ما يدفع شركة البريقة إلى تنفيذ برامج دعم وإمداد مستمرة لضمان استقرار السوق المحلي وتغطية الطلب المتزايد على البنزين والديزل.