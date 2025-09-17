محطة وقود تحتجز «40 ألف لتر» لصالح المهربين.. والنيابة تتدخل

باشرت نيابة غرب مصراتة الابتدائية إجراءاتها عقب تقرير كشف عن امتناع مفوض أداة توزيع تابعة لشركة خدمات الطرق السريعة، محطة رقم (125)، عن تسويق المحروقات.

وخلال انتقال ميداني، تبين للنيابة توافر أربعين ألف لتر من وقود الديزل داخل مستوعبات التخزين، في وقت امتنع فيه المفوض عن تمكين المواطنين من التزود، تمهيدًا لتصريف الكمية لصالح جماعات التهريب.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة عناصر جهاز الحرس البلدي وقوة المهام الخاصة بتمكين المواطنين من الوقود، كما تم سماع أقوال مفوض أداة التوزيع وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.