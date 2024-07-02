محفظة ليبيا أفريقيا تبحث الفرص الاستثمارية في بلدية طرابلس

استقبل رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبوفناس، اليوم الثلاثاء، بمقر المحفظة في طرابلس، عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي.

وأفادت الصفحة الرسمية للمحفظة على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي في إطار توجه المحفظة إلى تركيز جهودها على الاستثمار في داخل ليبيا، مع المحافظة في الوقت ذاته على استثماراتها في القارة الأفريقية وغيرها من الدول.

وتناول اللقاء تقديم نبذة عن أنشطة المحفظة والشركات التابعة لها، وبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، واستعراض الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقوم بها المحفظة داخل نطاق البلدية.

ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.