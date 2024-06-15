محفظة ليبيا أفريقيا تتابع مراحل تأهيل وتطوير شركة ليبيا للنفط

تابعت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سير تنفيذ اتفاقية تأهيل وتطوير شركة ليبيا للنفط المشتركة، وذلك ضمن جهودها لتمكين الشركة من تعزيز كفاءة عملياتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مع رئيس مجلس إدارة شركة أولى إنرجي القابضة التابعة للمحفظة، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للنفط المشتركة، وبحضور كل من المدير العام للمحفظة، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي.

وأفادت الصفحة الرسمية للمحفظة على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقية التي تنص على قيام شركة أولى إنرجي بتمويل بنودها بمبلغ 43.35 مليون دينار ليبي.

ويتضمن برنامج التطوير والتأهيل عددًا من المُتطلبات، وفي مقدمتها:

● تطوير وإعادة هيكلة قطاع الموارد البشرية.

● تطوير شبكة محطات ليبيا للنفط المُنتشرة في مختلف ربوع الوطن الليبي.

● دعم نشاط توريد وتسويق زيوت محركات السيارات والشحوم من مصانع شركة أولى إنرجي.

● تطوير بنية تقنية المعلومات وبرامج التشغيل الآلي لعمليات الشركة، عبر اعتماد نسخة متطورة من نظام برامج تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لكافة عمليات الشركة المالية والإدارية والفنية.

● العمل على تجديد أسطول نقل الوقود على مراحل، عبر اقتناء شاحنات حديثة، مع صيانة المقطورات لتعزيز السلامة وخفض التكاليف؛ سعيًا إلى تقديم أسعار أكثر تنافسية.

كما قام مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمحفظة رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية بتقديم إحاطة عن موقف التنفيذ، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعجيل بتنفيذ مشروع الدعم والتأهيل، خاصةً فيما يتعلق بإعادة بناء مجموعة من المحطات بشكل كامل وفقًا للمعايير العالمية والتصاميم المعمول بها لدى شركة أولى إنرجي، مع توريد مضخات الوقود، وكذلك توريد رؤوس جر الشاحنات.

يُشار إلى أن شركة ليبيا للنفط المشتركة هي شركة مملوكة لكل من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بنسبة ‎%‎55 وشركة أولى إنرجي بنسبة ‎%‎45.

وتُعد مجموعة أولى إنرجي القابضة واحدة من كبرى الكيانات الموزعة للمنتجات النفطية في عموم إفريقيا؛ وذلك عبر إدارتها لـ 1300 محطة، تنتشر في 17 دولة إفريقية مختلفة، بخلاف خدمتها لقطاع الطيران من خلال حضورها في 50 مطاراً، كما تمتلك وتدير كذلك ثمانية مصانع حديثة لخلط وتعبئة زيوت التشحيم، تتمتع بقدرة إنتاجية سنوية ضخمة.

ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.