محفظة ليبيا أفريقيا تسترد أكثر من 8.5 مليون يورو بحكم قضائي ضد ساركوزي

أصدرت محكمة باريس الجنائية حكمًا يقضي بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وعدد من معاونيه، بعد ثبوت تلقيهم تمويلًا غير قانوني من النظام الليبي السابق لحملته الانتخابية عام 2007.

وقضت المحكمة بسجن ساركوزي وبقية المتهمين خمس سنوات مع النفاذ، كما قبلت تدخل محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار كطرف مدني، وألزمت المدانين بدفع 8,350,100 يورو تعويضًا عن الأضرار المادية، و100,000 يورو عن الأضرار المعنوية، إضافة إلى 25,000 يورو مقابل المصاريف القضائية.

وأكدت المحفظة في بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه أن هذا الحكم يمثل انتصارًا قانونيًا مهمًا تتوج به جهودها المتواصلة في متابعة القضايا الدولية المرتبطة بأموال الدولة الليبية وحماية أصولها بالخارج، مشددة على التزامها بمواصلة المسار القضائي داخل ليبيا وخارجها لاسترداد الأموال والمحافظة عليها.

وأعربت المحفظة عن شكرها لمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وموظفيها كافة على ما بذلوه من جهود، كما ثمّنت تعاون السلطات في ليبيا وفرنسا الذي ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية.