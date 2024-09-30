محفظة ليبيا أفريقيا تستعرض أهم مشاريعها مع هيئة الرقابة

استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بديوان الهيئة في طرابلس، وفدا من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ممثلا في رئيس مجلس إدارة المحفظة مصطفى أبو فناس، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية عبد الناصر شردمو، ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية محمد المحجوب.

وأفادت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي لمناقشة التحديات والصعوبات الفنية والإدارية والمالية التي تواجه المحفظة والشركات التابعة لها أثناء أدائها لمهامها.

وتركز اللقاء على القضايا الملحة التي تشكل عائقا في تحقيق الأهداف الاستثمارية للمحفظة وتطوير المشاريع التي تقوم بها وأهمها مسألة التوجيه السليم للاستثمارات من ناحية مدى فعالية الإدارة في قيادة الاستثمارات نحو النجاح، وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية على أن اللقاء يعتبر خطوة مهمة لضمان تحقيق هذه المحفظات لأهدافها في ظل التحديات الراهنة.

ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.