محفظة ليبيا أفريقيا تستعرض خطة عمل «لاب تك»

في إطار متابعة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لشركاتها التابعة، حضر رئيس مجلس إدارة المحفظة مصطفى أبوفناس، جانباً من اجتماع مجلس إدارة شركة لاب تك لتقنية المعلومات والاتصالات، الذي عُقِد بمقر الشركة في مدينة طرابلس.

وخلال الاجتماع، أشار أبوفناس إلى عدد من النقاط التي تم تناولها، ومن بينها ضرورة الإعداد لعقد الجمعية العمومية العادية للشركة قبل نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك لعرض ومناقشة تقرير النشاط السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، واستعراض الموازنات المالية، وتكليف مراجع حسابات خارجي.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تقديم خطة عمل متكاملة لاعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية، وجرى التنويه بأهمية إعطاء الأولوية للمشروعات القائمة، وفي مقدمتها مشروع شبكة التجارة الإلكترونية.

بعد ذلك، استمر مجلس إدارة شركة لاب تك في اجتماعه لمناقشة بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

يُذكر أن شركة لاب تك تُعد من الشركات التابعة للمحفظة في الداخل الليبي، وتُعنى بتقديم خدمات تقنية في مجالات البنية التحتية الرقمية والاتصالات. وتعمل المحفظة على دعم الشركات التابعة لها.