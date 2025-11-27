محفظة ليبيا أفريقيا تستعرض مع سفارة نيجيريا مشروع ممري العبور

استقبلت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، الأربعاء 26 نوفمبر 2025م، القائم بأعمال سفارة دولة نيجيريا لدى ليبيا، بحضور رئيس مجلس إدارة المحفظة، وأعضاء اللجنة العليا لمشروع ليبيا أفريقيا لممري العبور، ومدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

وأفاد بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، بأن اللقاء يأتي في إطار خطة عمل اللجنة العليا للمشروع للتواصل مع الدول الإفريقية المعنية، وتعزيز سبل التعاون الإقليمي لدفع المشروع نحو مراحل متقدمة وفقًا للجدول الزمني المخطط.

وخلال اللقاء، قدمت اللجنة عرضًا تفصيليًا لمسارات المشروع وأهدافه الاستراتيجية، واستعرضت البنية التحتية المزمع تنفيذها، والفرص الاستثمارية والتنموية التي يحفزها، بما يعزز مكانة ليبيا اللوجستية ويدعم التكامل الإقليمي، ويحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا واسعًا في ليبيا والقارة.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال سفارة نيجيريا عن تقديره لأهمية المشروع والدور المتوقع له، وتم الاتفاق على الإعداد لعقد لقاء موسع بين المسؤولين في البلدين لمواصلة التشاور وتعزيز الشراكة في إطار تنفيذ المشروع.

ويأتي هذا الاجتماع بعد نحو أسبوعين من لقاء المحفظة مع ممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي، الذين رحبوا بالمشروع وأكدوا دعمهم له، والتزام هيئات ووكالات المفوضية بتبنيه، والتعريف به، ودمجه ضمن خطة برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا (PIDA).

ويُعد مشروع “ممري العبور” من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود، ودعم حركة التجارة بين شمال وجنوب القارة، وترسيخ مكانة ليبيا كمركز لوجستي ومحور ربط إقليمي بين أفريقيا وأوروبا.