محفظة ليبيا أفريقيا تضع جدولا زمنيا لمشروع طريقي العبور

أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن وضع جدول زمني محدد لتنفيذ مراحل مشروع طريقي العبور “مصراتة – تمنهنت – أغاديس” و”بنغازي – الكفرة – السودان”.

جاء ذللك عقب انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العليا لمشروع طريقي العبور بمقر محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمحفظة على فيسبوك، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود الرئيسية، حيث تم اعتماد خطة العمل المشتركة التي أعدها فريق العمل المكلّف، والتي تضمنت تحديد المهام والمسؤوليات الخاصة بوزارة المواصلات، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، واللجنة العليا للمشروع.

ووضعت اللجنة خلال الاجتماع جدولا زمنيا محددا لتنفيذ مراحل المشروع بحيث تكون المرحلة التمهيدية من 10 يناير 2025م حتى 28 فبراير 2025م، ومرحلة تجميع وفحص وتصنيف البيانات، والدراسات، والخرائط، والتفاهمات، والارتباطات السابقة بالمشروع، وتحديد نطاق عمل المكتب الاستشاري خلال الفترة من 1 فبراير 2025م إلى 31 مايو 2025م، بالإضافة إلى مرحلة التحديد المبدئي للمسارات من 1 مارس 2025م إلى 30 أبريل 2025م، ومرحلة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية من 1 يونيو 2025م حتى 31 ديسمبر 2025م، إلى جانب مرحلة طرح المشروع للاستثمار بنظام “بناء – تشغيل – تسليم” أو عبر شراكة مع الشركات الوطنية والدولية، وذلك بعد اعتماد نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية من قبل وزير المواصلات، والموافقة على تحديد المسارات.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد دليل إجرائي يحدد المهام والمسؤوليات لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

وتتولى اللجنة العليا، المُشكّلة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 18 لسنة 2025م، الإشراف والمتابعة لكافة مراحل مشروع طريقي العبور.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.