«محفظة ليبيا أفريقيا» تنجح في رفع الحجز عن فندق ليبي في بانغي

نجحت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، في رفع الحجز عن فندق “ليدجر بلازا بانجي” فئة 5 نجوم مملوك للمحفظة في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى بانغي.



وبحسب ما أفاد مصدر من المحفظة لـ”عين ليبيا”، فإن ذلك يأتي تتويجًا للجهود التي بذلتها المحفظة وغيرها من الجهات ذات العلاقة منذ إعلان سلطات دولة أفريقيا الوسطى عرض الاستثمارات الليبية للبيع بالمزاد العلني منتصف شهر فبراير الماضي.

وتم يوم 8 مايو الجاري رفع الحجز على الفندق الليبي في العاصمة بانغي، حيث قامت المحفظة بإيداع وديعة مالية بمصرف الساحل والصحراء بقيمة القرض المستحقة للمصرف الأفريقي بعد إلغاء الفوائد وتخفيض نسبة 15% من أصل القرض، وتم بذلك إجراء التسوية اللازمة بين المصرفيين وفك الرهنية على الفندق الليبي.

وتمتلك ليبيا في أفريقيا الوسطى “فندقا خمسة نجوم، وقطعة أرض تقدر بآلاف الأمتار مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007، وعمارتين سكنيتين، وبعض محطات البنزين”.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006 وهي مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.