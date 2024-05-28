محفظة ليبيا أفريقيا تنفي أخبارا مُضلَّلة وكاذبة حول إحدى شركاتها

نفت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار الأخبار المضللة التي تداولتها بعض الصفحات مجهولة المصدر والتي تمس سمعة المحفظة وشركة “إف إم كابيتال” التابعة لها.

وذكرت المحفظة في بيان لها، أنها أطلعت على ما نُشر من أخبار مغلوطة تستهدف أحد أعضاء مجلس إدارتها وهو فائز عبد العاطي؛ حيث قامت إحدى الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بتضليل المتابعين، عبر نشر صور لمستندات تتضمن مكافآت مالية خاصة بمجلس إدارة شركة “إف إم كابيتال” مدونة باللغة الإنجليزية، ليدعي أصحاب تلك الصفحة أن المكافآت المذكورة بالمستندات هي ممنوحة لفائز عبد العاطي، استغلالاً لعدم إلمام كثير من المتابعين باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى عدم اكتراث العديد بالقراءة التفصيلية، وفحص سلامة المعلومات المُتضمنة.

وأكدت محفظة ليبيا أفريقيا أن الأسماء الواردة في هذه المستندات لا تشمل اسم فائز عبد العاطي بأي شكل من الأشكال، وأنها فقط تتضمن مجموع المكافآت السنوية لمجلس إدارة شركة “إف إم كابيتال”، التي انضم إليها فائز في ديسمبر 2023؛ وهو ما يعني أنه يتقاضى مكافآت عضويته منذ تاريخ تكليفه فقط.

وأشارت المحفظة إلى أن البيانات المالية المنشورة ليست سرية، حيث إنها متاحة للاطلاع على عدة مواقع على شاكلة “Companies House”، التي تمنح خدمة البحث عن الشركات المُسجلة، وقراءة ما يتعلق بها من معلومات عامة، بما فيها القوائم المالية.

ونوه بيان المحفظة بأن ديوان المحاسبة قام بمراجعة الشركة، وفحص قوائمها المالية، ولم يتضمن تقريره التفصيلي أي ملاحظات حرجة.

كما أكدت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على أن “إف إم كابيتال” هي إحدى أنجح الشركات التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار؛ حيث قد زادت قيمتها العادلة بمتوسط أربعين ضعفًا منذ تأسيسها في عام 2009، وهذا استنادًا إلى التقييم الذي قامت به شركة “ديلويت” التي تعد من أكبر الشركات المعروفة، وهي من بين الشركات التي تعرف بـ”الأربعة الكبار” في مجال المحاسبة الدوليّة في جميع أنحاء العالم.

واختتمت المحفظة بيانها بالتأكيد على التزامها الراسخ بكافة الضوابط القانونية والمعايير الإدارية المعمول بها في الوطن الليبي، وأنها كغيرها من المؤسسات الاستثمارية تخضع بشكل دوري رفقة شركاتها التابعة في الداخل والخارج لإجراءات الجهات الرقابية المختصة، وشدّدت على أنه لم يرد في أي من تقارير الفحص الأخيرة وجود أي نتائج حرجة حول نشاطها الاستثماري أو أدائها المالي، فيما عدا بعض التوصيات توضع بعين الاعتبار من قِبل المحفظة.

يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.

تابعت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في الأيام الماضية تداول بعض الصفحات مجهولة المصدر أخبارًا مُضللة تمس سمعة المحفظة… تم النشر بواسطة ‏محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار | Libya Africa Investment Portfolio‏ في الثلاثاء، ٢٨ مايو ٢٠٢٤