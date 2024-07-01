محفظة ليبيا أفريقيا تُتابع خطط تطوير شركة ليبيا للنفط

عقد رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبوفناس، اجتماعًا بمقر المحفظة في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للنفط المشتركة التابعة للمحفظة خليفة الشيباني.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمحفظة على فيسبوك، فإن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام ومتابعة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار للشركات التابعة لها.

واستعرض الاجتماع عددا من الجوانب المتعلقة بنشاط الشركة، وخاصة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ اتفاقية تأهيل وتطوير ليبيا للنفط المشتركة الموقعة بينها وبين شركة أولى إنرجي برعاية المحفظة، والتي تشتمل على إعادة بناء عدد من محطات توزيع الوقود، وتوريد رؤوس جر جديدة ومضخات، وتنفيذ برامج لتأهيل ورفع كفاءة موظفي الشركة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التي قامت بها الشركة بشأن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإدخال نظام بطاقات الدفع الإلكتروني حيث تأتي هذه الخطوة في إطار العمل بأحدث التقنيات لمتابعة عمليات نقل وتوزيع الوقود ومراقبة المخزون بالمحطات، ومراقبة المبيعات وفق نظام تقني حديث جداً.

وناقش الاجتماع أيضًا، تنفيذ خطط مجلس إدارة الشركة من أجل زيادة إيرادات الشركة مثل توريد وتسويق زيوت المحركات المختلفة، وتصنيع مادة البيتومين نظرًا لحاجة السوق المحلي له لتنفيذ مشروعات الطرق بالبلاد.

هذا وأكد رئيس مجلس إدارة المحفظة على الدعم غير المحدود للشركة من أجل أن تتميز شركة ليبيا للنفط المشتركة بالسوق المحلي، وتوفير الخدمات للمستخدمين مثل خدمات التأمين الصحي التي بدأ العمل بها منذ الربع الأخير من العام الماضي.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الشركة عزمهم على ضمان حقوق المستخدمين وفق الإمكانيات المتاحة، والالتزام بالانتهاء من إقفال الحسابات الختامية المتأخرة، وإعادة تطوير اللوائح والنظم الداخلية للشركة، وذلك بعد أن تم اعتماد الهيكل التنظيمي الحديث للشركة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الشركة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس إدارة المحفظة أهمية عقد الاجتماعات الدورية من أجل الوقوف والمساعدة على تجاوز الصعوبات، والاطمئنان على سير العمل بالشركة والشركات التابعة للمحفظة.

يُشار إلى أن شركة ليبيا للنفط المشتركة هي شركة مملوكة لكل من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بنسبة ‎%‎55 وشركة أولى إنرجي بنسبة ‎%‎45.

ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.