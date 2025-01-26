محفظة ليبيا أفريقيا تُتابع سير العمل بمشروع أسمنت مصراتة

عقدت اللجنة الفنية لمصنع أسمنت مصراتة التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار اجتماعها الثامن في مقرها بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لضمان نجاح هذا المشروع الاستراتيجي، والذي يُتوقع أن يُسهم بشكل كبير في تعزيز القطاع الصناعي وتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمحفظة على فيسبوك، فقد ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الهامة المتعلقة بتقدم سير العمل في المشروع، حيث استهلت اللجنة الاجتماع بمراجعة عرض إحدى الشركات الاستشارية بشأن تقييم الوضع الحالي للمصنع، وقررت إحالة هذا العرض إلى إدارة المحفظة.

واستعرضت اللجنة دراسة توافر المواد الخام، حيث أكد نائب رئيس اللجنة أن الكميات المتوفرة تكفي لتشغيل المصنع لمدة خمسين عامًا على الأقل، واقترحت اللجنة التعاون مع إحدى الجهات المختصة لإجراء دراسة تأكيدية حول جودة المواد الخام ومدى توافرها، وذلك لضمان استدامة المشروع.

وفيما يخص ملكية الأرض المخصصة للمشروع، ناقشت اللجنة آلية التحقق من ملكية الأرض، وتم تكليف أحد الأعضاء القانونيين بمتابعة الملف مع الجهات ذات الاختصاص والملاك.

وتم التطرق إلى إمدادات المشروع بالغاز والماء والكهرباء، بالإضافة إلى تحسين الطريق المؤدي إلى المصنع، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الخدمات لضمان تشغيل المصنع بكفاءة.

وأكدت محفظة ليبيا أفريقيا على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان نجاح هذا المشروع الاستراتيجي، والذي يُتوقع أن يُسهم بشكل كبير في تعزيز القطاع الصناعي وتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت.

ويهدف مشروع مصنع أسمنت مصراتة إلى إنتاج 2 مليون طن سنويًا، لتغطية احتياجات السوق المحلي وجزء من السوق الخارجي، وفقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية التي أُعدت للمشروع.

كما يأتي هذا المشروع الحيوي في إطار استراتيجية محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار الجديدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا من خلال التركيز على الاستثمار الداخلي.

يُشار إلى أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، التي تأسست عام 2006، تعمل في مجال الاستثمار الدولي، وتسعى إلى بناء محفظة متنوعة ومتوازنة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمناطق، بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.