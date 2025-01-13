محفظة ليبيا أفريقيا تُجري زيارة ميدانية لاستثماراتها في موزمبيق

قام وفد من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، برئاسة مصطفى أبوفناس، بزيارة المواقع التي تحتوي على آلات مصنع الأرز في مابوتو، عاصمة موزمبيق، لمعاينتها والوقوف على حالتها.

وتوزعت هذه الآلات على عدة مواقع تبعد 250 كيلومترًا عن العاصمة، حيث وُجد بعضها داخل حاويات شحن، فيما خُزن البعض الآخر في مخازن متفرقة.

وجاءت هذه الزيارة في إطار مساعي المحفظة لاستعادة مشروع أرزّ مصادر تابع لها، والذي يضم أراضي تمتد على مساحة 20 ألف هكتار.

ويضمّ الوفد كلاً من بشير موسى، رئيس مجلس إدارة شركة “لاب أوفرسيز” التابعة للمحفظة، وسالم كازوز، مدير إدارة المساهمات والتقييم بالمحفظة.

وفي وقت سابق، وصل وفد رفيع المستوى من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، برئاسة مصطفى أبوفناس، رئيس مجلس الإدارة، إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو، في زيارة تهدف إلى استعادة مشروع أرزّ مصادر تابع للمحفظة.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله، السفير الليبي لدى موزمبيق، صالح البوعيشي، وعدد من موظفي السفارة، بالإضافة إلى جيل بيرش، مدير وكالة الاستثمار وتشجيع الصادرات بالحكومة الموزمبيقية.

وتأتي هذه الزيارة تتويجاً للجهود التي بذلها سعادة السفير بالتعاون مع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، لاستعادة المشروع الذي صادرته الحكومة الموزمبيقية في أواخر عام 2020.

يذكر أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، التي تأسست عام 2006، تعمل في مجال الاستثمار الدولي، وتسعى إلى بناء محفظة متنوعة ومتوازنة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمناطق، بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.