محفظة ليبيا أفريقيا تُشارك في مؤتمر استثماري بإسطنبول

شاركت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في فعاليات المؤتمر الدولي حول مستقبل الاستثمار في أفريقيا 2023 والذي عُقِد بمدينة إسطنبول التركية، اليومين الماضيين، بمشاركة دبلوماسية وسياسية واقتصادية موسعة.

وبحسب ما أفادت المحفظة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن تواجدها في هذه الدورة الثانية للمؤتمر كان بشكلٍ متميز بالإضافة إلى مشاركة شركة أولى إنرجي التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

وألقى مصطفى أبوفناس رئيس مجلس إدارة المحفظة كلمة رحب خلالها بالضيوف وأثنى على جهود المنظمين للمؤتمر، واستعرض خطة عمل محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ورؤيتها المستقبلية وتوجهها إلى توظيف واستثمار مواردها المالية في الاقتصاد الليبي الوطني بالإضافة إلى المحافظة على الاستثمارات القائمة ومعالجة ما قد يواجهها من صعوبات وتحديات.

كما ألقى أبوزيد سوالم رئيس مجلس إدارة مجموعة اولي إنرجي كلمة خلال فعاليات المؤتمر، استعرض خلالها نشاط الشركة المتواجدة في عدد 17 دولة أفريقية ولديها أكثر من 1300 محطة لتوزيع المشتقات النفطية وتقوم بالتزويد بالوقود في عدد خمسين مطارًا أفريقيا.

هذا وقدم المؤتمر درع تكريم لرئيس مجلس إدارة المحفظة نظير المشاركة الفاعلة للمحفظة في المؤتمر ومساهمتها في إنجاحه.

يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا الدكتور مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.