محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تُؤكد دعمها لمتضرري عاصفة «دانيال»

أكدت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، دعمها التام لأهالي المنطقة الشرقية المتضريين جراء العاصفة المتوسطية “دانيال” التي اجتاحت مدن ومناطق الجبل الأخضر.

جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، تقدمت فيه المحفظة بالتعازي لأهالي كافة المناطق المنكوبة بالشرق الليبي، معربة عن تضامنها ودعمها للمنطقة الشرقية.

وأشار البيان إلى أن شركة ليبيا للنفط المشتركة التابعة للمحفظة، تعمل على تقديم الدعم لفرق المساعدات القادمة من المنطقة الغربية والجنوبية والمتجهة إلى المنطقة الشرقية عن طريق السماح لعدد (2) محطات وقود للعمل على مدار 24 ساعة طيلة الأيام المقبلة لتمكين كافة قوافل المساعدات المتجهة للمناطق المنكوبة بالشرق الليبي من التزود بالوقود وخدمات الدعم الأخرى.

كما قام فرع الشركة ببنغازي بتقديم الدعم اللوجستي المتمثل في شكل توفير آليات وتوفير الوقود وغيرها من الخدمات المساعدة للمتضررين جراء الفيضانات المدمرة والمساهمة في تخفيف وطأة المعاناة في هذا الظرف الاستثنائي.

وفي ذات السياق أيضاً، قامت شركة “راسكوم ستار قاف” للاتصالات والتقنية التابعة للمحفظة، بالتواصل مع شركة المدار الجديد للهاتف المحمول للعمل على المساندة في تشغيل الحلول التقنية المحمولة (PTS) والمجرورة على العربات، حيث تعمل شركة المدار على شحن عدد (2) عربات خاصة من مدينة طرابلس ومدينة مصراته إلى المنطقة، وعرضت شركة راسكوم بالمساعدة في توفير هوائيات لتزويد روابط موجات دقيقة بقوة 2 ميجا و4 ميجا.

وتعمل شركة “راسكوم” أيضاً بالتواصل مع شركة ليبيانا للهاتف المحمول وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية (LTT) في حالة طلبهم لتقديم أي مساعدات أو دعم من الشركة وخاصة في هذه الفترة الحرجة.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006 وهي مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.