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محكمة أردنية تحكم على أخوين بالإعدام لارتكابهما جريمة داخل ليبيا!

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 أكتوبر 2019 - 14:11
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جرمت المحكمة المتهمين بجناية القتل بالاشتراك وحكمت على كل منهما بالإعدام شنقاً حتى الموت. [إنترنت]
قامت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن بإصدار قرار يقضي بإعدام أخوين أردنيين شنقاً حتى الموت، بعد ارتكابهما جريمة قتل داخل شركة خطوط الطيران التركي في طرابلس العاصمة الليبية عام 2013.

حيث تسبب الحادث بموت محاسب الشركة الذي تلقى عدة ضربات بماسورة حديدية على رأسه، فيما نجت زميلته التي تعرضت لإصابات خطرة بالجبهة والرأس جراء تعرضها للضرب.

كما تمكن المتهمان من سرقة مليوني دولار، فيما فتحت الجهات الأمنية الليبية والتركية تحقيقاً مشتركاً إلى أن توصلت إلى هوية الفاعلين، وجرى إلقاء القبض عليهما بعد 3 سنوات من تنفيذ الجريمة.

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هذا وجرمت المحكمة المتهمين بجناية القتل بالاشتراك وحكمت على كل منهما بالإعدام شنقاً حتى الموت كما جرمتهما بجناية الشروع بالقتل وجناية السرقة وطبقت العقوبة الأشد بحق كليهما وهي الإعدام شنقاً حتى الموت.

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