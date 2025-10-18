محكمة أمريكية تمنع شركة إسرائيلية من استهداف مستخدمي «واتساب»

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية فيلس هاميلتون أمرًا قضائيًا يمنع شركة NSO الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس من استهداف مستخدمي تطبيق واتساب، في خطوة تعزز حماية خصوصية ملايين المستخدمين حول العالم. مع ذلك، خفضت المحكمة التعويض المالي المقدر سابقًا بمبلغ 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط.

وأكدت القاضية في حكمها أن سلوك مجموعة NSO لا يرتقي إلى مستوى “الخطير للغاية” المطلوب لدعم العقوبة المالية الكبيرة التي قضت بها هيئة المحلفين، لكنها أشارت إلى أن أفعال الشركة “تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه”، ومنحت شركة Meta، المالكة لتطبيق واتساب، أمرًا قضائيًا بوقف أساليب التجسس التي تتبعها NSO على خدمة الرسائل.

وقال ويل كاثكارت، الرئيس التنفيذي لشركة واتساب: “يمنع حكم اليوم شركة NSO، المصنعة لبرامج التجسس، من استهداف واتساب ومستخدمينا العالميين مرة أخرى. نشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد ست سنوات من التقاضي لمحاسبة NSO على استهداف أفراد المجتمع المدني.”

وكشفت الأدلة خلال المحاكمة أن مجموعة NSO قامت بهندسة عكسية لشفرة واتساب بهدف تثبيت برامج تجسس خلسة تستهدف المستخدمين، حيث أعيد تصميم هذه البرمجيات مرات عدة لتجنب الكشف وتجاوز إصلاحات الأمان التي تقدمها الشركة.

واتُهمت NSO في الدعوى التي رفعت أواخر 2019 بالتجسس على صحفيين، ومحامين، ونشطاء حقوق الإنسان، وغيرهم ممن يستخدمون خدمة الرسائل المشفرة.

وأشارت المحكمة إلى أن حكم التعويضات البالغ 168 مليون دولار كان مبالغًا فيه، وكتبت في حكمها أن “لم تكن هناك حتى الآن قضايا كافية تتعلق بالمراقبة الإلكترونية غير القانونية في عصر الهواتف الذكية لتتمكن المحكمة من استنتاج أن سلوك المتهمين كان ‘فظيعًا للغاية'”.

تجدر الإشارة إلى أن NSO تأسست عام 2010 على يد الإسرائيليين شاليف هوليو وعمري لافي، ويقع مقرها في مدينة هرتسليا الإسرائيلية، مركز التكنولوجيا الفائقة.

وتشتهر الشركة ببرنامج التجسس الشهير “بيغاسوس”، القادر على اختراق الهواتف المحمولة والتحكم بكاميراتها وميكروفوناتها والوصول إلى البيانات الحساسة.

وذكرت الدعوى أن NSO حاولت إصابة نحو 1400 جهاز ببرمجيات خبيثة لاستهداف مستخدمي واتساب، حيث يمكن للمهاجمين من خلالها الوصول إلى محتوى الرسائل المشفرة بعد فك تشفيرها أثناء الإرسال.

ويستخدم البرنامج من قبل بعض الحكومات، بعضها ذي سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان، فيما تؤكد NSO أنها ترخص برامجها فقط للحكومات لمكافحة الجريمة والإرهاب.

وفي تطور حديث، أفاد موقع “تك كرانش” بأن مجموعة استثمارية أمريكية استحوذت على حصة مسيطرة في NSO، مما قد يؤثر على مستقبل الشركة.