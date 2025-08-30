محكمة أمريكية توقف الترحيل العاجل للمهاجرين.. ترامب يواجه انتكاسة قانونية

أفادت قناة CBS بأن المحكمة الأمريكية المختصة قررت تعليق الترحيل العاجل للمهاجرين، مع إبقاء هذا القرار ساريًا في المناطق الحدودية الأمريكية، ليشمل الوافدين الجدد فقط.

وأوضحت القناة أن القاضي الفيدرالي قرر تأجيل تنفيذ إجراءات الترحيل السريع التي كانت قد أعلنت عنها إدارة الرئيس الأمريكي في يناير، معتبرًا أن توسيع نطاق هذه الترحيلات ينتهك حقوق المهاجرين في الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة.

وبموجب هذا القرار، يتم تعليق تطبيق الإجراءات حتى إشعار آخر. وكان قد تم توسيع نطاق الترحيلات السريعة سابقًا لتشمل جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك لأولئك الذين وصلوا إلى البلاد في العامين الماضيين.

وفي وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم تنصيبه باتخاذ إجراءات فورية لوقف تسلل المهاجرين غير القانونيين إلى الأراضي الأمريكية، مع إطلاق عملية ترحيل شاملة لملايين المهاجرين. كما أعلن عن حالة الطوارئ الوطنية في البلاد بسبب الوضع على الحدود الجنوبية.