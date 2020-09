محكمة أمريكية تُلغي قرار حظر «وي تشات»

ألغت محكمة أمريكية في كاليفورنيا، اليوم الأحد، قرار وزارة التجارة الأمريكية بإزالة تطبيق “وي تشات” الصيني من متاجر تطبيقات شركتي “آبل” و”غوغل”.

ونقلت وكالات أنباء عن قاضية الصلح الأمريكية بولاية كاليفورنيا لوريل بيلر، قولها في حكمها، إن مستخدمي التطبيق، الذي تملكه شركة “تينسنت هولدينج”، الذين رفعوا دعوى قضائية “أثاروا قضايا خطيرة تتعلق بالأسس الموضوعية المرتبطة بالتعديل الأول”.

ومنع الحكم الأولي لبيلر أيضا تنفيذ أمر أصدرته وزارة التجارة من شأنه أن يمنع المعاملات الأخرى مع “وي تشات” في الولايات المتحدة وكان من الممكن له أن يقلل من إمكانية استخدام الموقع في الولايات المتحدة.

وحظر القاضي الأمر التجاري الذي كان من شأنه أن يمنع المعاملات الأخرى مع “وي تشات” في الولايات المتحدة والتي كان من الممكن أن تضعف قابلية استخدام الموقع للمستخدمين الحاليين في الولايات المتحدة. هذا ولم تعلق وزارة التجارة الأمريكية على الفور.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن عن حجب تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من مساء اليوم الأحد، معتبرا أن التطبيقين يُشكلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

وأفادت وكالة “رويترز” في وقت سابق، نقلا عن ممثلين من وزارة التجارة الأمريكية، بأن السلطات الأمريكية ستصدر توجيها إلى شركتي “آبل” و”غوغل” وغيرهما لإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.

يُشار هنا إلى أن السلطات لن تُجبر المستخدمين القدامى لهذه التطبيقات بحذفها والتوقف عن استخدامها، ولكنها لن تسمح بحصولهم على التحديثات.

وأضاف مسؤولون في وزارة التجارة: “قد ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على تنزيل تيك توك إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على صفقة امتلاك التطبيق”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي المستمرة للإدارة الأمريكية لممارسة الضغط على الشركات الصينية.

ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري، أمرًا تنفيذيا لمواجهة ما وصفها بالتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة بسبب التطبيقات الإلكترونية الصينية مثل “وي تشات” و”تيك توك”، وحظر التحويلات المالية لشركتي “بايت دانس” و”تينسنت هولدينجز” المالكتين للتطبيقات.

وفي سياقٍ ذي صلة، وجهت الصين تهديداً صريحاً بحظر هواتف “آيفون” ومنتجات “آبل” الأمريكية، إذا ما قامت واشنطن بحظر تطبيق المراسلة الصيني الشهير “وي شات”.

وجاء التحذير من بكين إلى المواطنين الصينيين بأنهم قد يتخلون عن هواتف “آيفون” الخاصة بهم قريبًا وإلى الأبد في حال قيام واشنطن بحظر تطبيق المراسلة الشهير “وي شات”.

وأظهرت البيانات والمسوحات أن المواطنين الصينيين على استعداد تام للتخلي عن هواتف “آيفون” المصنعة من قبل شركة “آبل” الأمريكية.

ووجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجان في بيان له نشر على “تويتر”، الشهر الماضي، اتهامه للإدارة الأمريكية بارتكاب “القرصنة”، وأنه في حال حظرت واشنطن “وي شات”، فلن يكون هناك سبب لاحتفاظ الصينينيين بمنتجات “آيفون” و”آبل”.

If WeChat is banned, then there will be no reason why Chinese shall keep iPhone and apple products. pic.twitter.com/qkKuMNQ87f

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 27, 2020