محكمة «استئناف طرابلس» تصدر أحكاماً بقضية استيلاء على أموال مصرفية

أقامت النيابة العامة دعوى جنائية ضد أحد موظفي فرع مصرف الجمهورية – القادسية، بتهمة استيلائه على مبلغ 8,255,098 ديناراً من أموال المصرف.

كما تم توجيه اتهام لمتهم آخر بالتورط في التزوير، بالإضافة إلى أربعة موظفين آخرين الذين تم اتهامهم بالإهمال الوظيفي الذي ساهم في إتمام عملية الاستيلاء.

وبحسب مكتب النائب العام، قضت محكمة استئناف طرابلس، في آخر جلساتها، بالحكم على المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات مع إلزامه برد المبلغ المستولى عليه، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 16,521,696 ديناراً.

كما أصدرت المحكمة قراراً بحرمانه من حقوقه المدنية لمدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها.

أما فيما يتعلق بالتهم الأخرى، فقد حكمت المحكمة على المتهم الذي تآمر في عملية التزوير بالحبس لمدة سنة، فيما أصدرت أحكاماً بالحبس لمدة سنة أيضاً على المتهمين الأربعة الذين ثبت تورطهم في الإهمال، مع وقف تنفيذ حكم السجن لمدة خمس سنوات بالنسبة لهم.