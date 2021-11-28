محكمة استئناف طرابلس تقبل طعنين ضد ترشح «الدبيبة» للانتخابات

قبلت لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس، شكلاً، الطعون المقدمة ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة من عدد من الشخصيات أبرزهم منافسه فتحي باشاغا.

وتم قبول طعنين ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية، وقضت المحكمة بإلغاء قرار ترشيحه للانتخابات.

وتقدم بالطعن الأول حسب الترتيب، كل من المرشحين عارف النايض وعثمان عبدالجليل ومحمد المنتصر وعضوي الحوار احمد الشركسي والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبد العاطي.

أما الطعن الثاني، فقد تقدم به المرشح فتحي باشاغا، وقد تحصل على حكم على غرار حكم الطاعنين الآخرين.

وبحسب صحيفة الطعن، فإن الدبيبة خالف قانون الانتخابات ولم يتقيد بشرط المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.

يُشار إلى أن الدبيبة قدم الأيام الماضية، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، بمقر مفوضية الانتخابات في طرابلس، وتم قبول أوراق ترشحه مبدئياً.

وفيما يلي نسخة من الطعن الأول المقدم ضد ترشح الدبيبة: