محكمة الجنايات تأمر بحبس مدير مستشفى «ونزريك»

أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة مدير مستشفى “ونزريك” القروي.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة مسؤول المستشفى؛ فاعتمدت المحكمة مسؤولية مدير المؤسسة العلاجية عن وضع وثائق رسمية تفيد بتسلّم معدَّات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة؛ ثم قضت المحكمة، في آخر جلساتها، بإدانة المتهم؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة ست سنوات وشهر واحد؛ وغرَّمته سبعة آلاف دينار؛ وجبر الضرر الذي أصاب المال العام بردّ مبلغ ستة وستين ألفاً وستمائة وخمسة وعشرين ديناراً”.