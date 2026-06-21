أحكام قضائية ضدّ شبكة لـ«الاتجار بالكوكايين» في طرابلس

أصدرت النيابة العامة أحكاماً قضائية بحق أربعة متهمين بعد إدانتهم بالانخراط في تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر الكوكايين داخل مدينة طرابلس، وفق ما أعلنت عنه النيابة في بيان رسمي.

وأوضحت النيابة العامة أن الدعوى العمومية أُقيمت ضد المتهمين الأربعة على خلفية وقائع تتعلق بتورطهم في أنشطة مرتبطة بالاتجار بمخدر الكوكايين، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات للنظر في الملف وما تضمنه من أدلة واتهامات.

وأضافت النيابة العامة أن محكمة الجنايات، وفي ختام جلساتها، أصدرت حكماً بإدانة المتهمين الأربعة بعد ثبوت التهم المنسوبة إليهم.

وبحسب ما أعلنته النيابة العامة، قضت المحكمة بسجن المتهمين الأول والثاني لمدة خمس سنوات لكل منهما، مع فرض غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار لكل واحد، على خلفية إدانتهما في القضية.

كما حكمت المحكمة على المتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهما، إلى جانب تغريم كل منهما أربعة آلاف دينار، وذلك بعد ثبوت مشاركتهما في التشكيل العصابي والأنشطة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وقررت محكمة الجنايات أيضاً مصادرة المواد المضبوطة المتعلقة بالقضية، في إطار الإجراءات القانونية المترتبة على الحكم الصادر.

وتأتي هذه الأحكام ضمن جهود النيابة العامة والأجهزة المختصة في ليبيا لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، عبر ملاحقة الشبكات المتورطة في توزيع المواد المخدرة وإحالتها إلى القضاء، في إطار سياسة تهدف إلى الحد من انتشار المخدرات داخل المدن الليبية وتعزيز الأمن العام.