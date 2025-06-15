جنايات طرابلس تُدين متهماً بالاتجار الواسع بالمخدرات

أصدرت محكمة استئناف طرابلس، في آخر جلساتها، حكماً يقضي بإدانة المتهم عبد الرحيم الفيتوري امصاك، بعد ثبوت تورّطه في تشكيل إجرامي منظَّم تعمّد أفراده الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع داخل البلاد.

وكان مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية قد بعث، في وقت سابق، أوراق تسلُّم المطلوب إلى المكتب المركزي النظير، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات قضيته. وأسفرت التحقيقات عن توافر أدلة دامغة تُثبت انخراطه في أنشطة إجرامية ممنهجة تهدف إلى ترويج المواد المخدرة.

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، أقيمت دعوى جنائية ضد المتهم، ونُظرت أمام محكمة الجنايات، التي قررت معاقبته بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ خمسين ألف دينار، إلى جانب الحكم بحرمانه الدائم من حقوقه المدنية، وإسقاط أهليته القانونية.