محكمة الجنايات تُدين مرتكبي الهجمات على مجمع محاكم مصراتة

أصدرت محكمة جنايات مصراتة حكماً يقضي بإدانة مرتكبي الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة؛ ونقاط تمركز عناصر الجهات النظامية في قرية تمنهنت وبلدة واحة الفقهاء.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، فقد نظرت محكمة جنايات مصراتة واقعة انضمام 7 متهمين إلى جماعة تنظيم الدولة؛ وما صاحب هذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة؛ باعتماد المتهمين للعنف والعمل المسلح، طريقاً يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد.

وتممت المحكمة تحقيق الظروف الملابسة لواقعة قتل 4 أشخاص من العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة؛ والشروع في قتل 38 مجنياً عليه؛ وتصدَّت المحكمة لواقعة قتل 13 مجنيا عليه؛ والشروع في قتل عدد من عناصر الهيئات النظامية العاملين في منطقتي تمنهنت؛ وواحة الفقهاء.

وقضت المحكمة في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والخامس؛ فأنزلت بهم عقوبة الإعدام؛ وأنزلت بالمحكوم عليه الثالث عقوبة السجن المؤبد؛ وقضت المحكمة ببراءة المتهمين السادس والسابع مما نسب إليهما.